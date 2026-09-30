Putin will address newly-elected parliament later on Wednesday, Kremlin says

Reuters | Updated: 30-09-2026 15:30 IST | Created: 30-09-2026 15:30 IST
Putin will address newly-elected parliament later on Wednesday, Kremlin says

‌Russian ​President ‌Vladimir Putin will deliver ‌a speech ‌in ⁠newly-elected parliament ​later ⁠on Wednesday, ⁠Kremlin spokesman ​Dmitry Peskov ⁠told journalists.

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