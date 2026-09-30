Putin will address newly-elected parliament later on Wednesday, Kremlin says
Russian President Vladimir Putin will deliver a speech in newly-elected parliament later on Wednesday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov told journalists.
Russian President Vladimir Putin will deliver a speech in newly-elected parliament later on Wednesday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov told journalists.
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