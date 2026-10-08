One killed in Ukrainian attack on Russia's Kursk region, governor says
One person was killed in Ukrainian drone attack on Russia's Kursk region, the regional governor Alexander Khinshtein said on Thursday.
One person was killed in Ukrainian drone attack on Russia's Kursk region, the regional governor Alexander Khinshtein said on Thursday.
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