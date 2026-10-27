Cricket-Australia win toss and bowl, but no Smith for third test v S Africa

Reuters | Updated: 27-10-2026 13:54 IST | Created: 27-10-2026 13:54 IST
Cricket-Australia win toss and bowl, but no Smith for third test v S Africa

Australia have won ​the toss and elected to ​bowl first in the ‌series decider ​against South Africa at Newlands on Tuesday, but key batter Steve Smith is not ‌fit to play after suffering from a neck injury. Teams

South Africa: Temba Bavuma (captain), Aiden Markram, Marques Ackerman, David Bedingham, Matthew ⁠Breetzke, Ryan Rickelton (wicketkeeper), Wiaan Mulder, Marco Jansen, Simon Harmer, Kagiso Rabada, Gerald ⁠Coetzee Australia: Pat ⁠Cummins (captain), Travis Head, Matt Renshaw, Marnus Labuschagne, Cameron Green, Josh Inglis, Alex Carey (wicketkeeper), Cooper Connolly, Mitchell Starc, Nathan ‌Lyon, ‌Josh Hazlewood.

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