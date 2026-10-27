Cricket-Australia win toss and bowl, but no Smith for third test v S Africa
Australia have won the toss and elected to bowl first in the series decider against South Africa at Newlands on Tuesday, but key batter Steve Smith is not fit to play after suffering from a neck injury. Teams
South Africa: Temba Bavuma (captain), Aiden Markram, Marques Ackerman, David Bedingham, Matthew Breetzke, Ryan Rickelton (wicketkeeper), Wiaan Mulder, Marco Jansen, Simon Harmer, Kagiso Rabada, Gerald Coetzee Australia: Pat Cummins (captain), Travis Head, Matt Renshaw, Marnus Labuschagne, Cameron Green, Josh Inglis, Alex Carey (wicketkeeper), Cooper Connolly, Mitchell Starc, Nathan Lyon, Josh Hazlewood.