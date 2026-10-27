China's Xi congratulates Brazil's Lula on reelection
Chinese President Xi Jinping on Tuesday congratulated Luiz Inacio Lula da Silva on his reelection as Brazil's president, state-run Xinhua news agency said.
Chinese President Xi Jinping on Tuesday congratulated Luiz Inacio Lula da Silva on his reelection as Brazil's president, state-run Xinhua news agency said.
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