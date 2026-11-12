Rugby-Italy opt for experience and make five changes to face Argentina
Italy have made five changes to their side for the Nations Championship game against Argentina in Genoa on Saturday, with head coach Gonzalo Quesada opting for experience after last weekend's heavy defeat by South Africa. Team: 15-Tommaso Allan, 14-Ange Capuozzo, 13-Paolo Odogwu, 12-Leonardo Marin, 11-Monty Ioane, 10-Paolo Garbisi, 9-Stephen Varney, 8-Lorenzo Cannone, 7-Manuel Zuliani, 6-Ross Vintcent, 5-Federico Ruzza, 4-Niccolo Cannone, 3-Simone Ferrari, 2-Giacomo Nicotera, 1-Danilo Fischetti
Replacements: 16-Gianmarco Lucchesi, 17-Muhamed Hasa, 18-Marco Riccioni, 19-Enoch Opoku Gyamfi, 20-Alessandro Ortombina, 21-Samuele Locatelli, 22-Alessandro Garbisi, 23-Federico Mori