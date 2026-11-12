Rugby-Italy opt for experience and make five changes to face Argentina

Reuters | Updated: 12-11-2026 17:57 IST | Created: 12-11-2026 17:57 IST
Rugby-Italy opt for experience and make five changes to face Argentina

Italy have made five changes to ​their side for the Nations ​Championship game against Argentina in ‌Genoa ​on Saturday, with head coach Gonzalo Quesada opting for experience after last weekend's heavy defeat by South ‌Africa. Team: 15-Tommaso Allan, 14-Ange Capuozzo, 13-Paolo Odogwu, 12-Leonardo Marin, 11-Monty ⁠Ioane, 10-Paolo Garbisi, 9-Stephen Varney, 8-Lorenzo Cannone, 7-Manuel Zuliani, 6-Ross Vintcent, 5-Federico Ruzza, 4-Niccolo ⁠Cannone, 3-Simone ⁠Ferrari, 2-Giacomo Nicotera, 1-Danilo Fischetti

Replacements: 16-Gianmarco Lucchesi, 17-Muhamed Hasa, 18-Marco Riccioni, 19-Enoch Opoku Gyamfi, 20-Alessandro Ortombina, 21-Samuele Locatelli, 22-Alessandro ‌Garbisi, 23-Federico ‌Mori

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