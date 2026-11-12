Rugby-England make 10 changes for test against Japan
England coach Steve Borthwick on Thursday made 10 changes to the side that beat Australia 45-22 last weekend for Saturday's Nations Championship test against Japan. Team: 15-Freddie Steward, 14-Will Joseph, 13-Henry Slade, 12-Max Ojomoh, 11-Cadan Murley, 10-George Ford, 9-Jack van Poortvliet, 8-Henry Pollock, 7-Ben Earl, 6-Alex Coles, 5-George Martin, 4-Maro Itoje (captain), 3-Asher Opoku-Fordjour, 2-Luke Cowan-Dickie, 1-Ellis Genge
Replacements: 16-Theo Dan, 17-Emmanuel Iyogun, 18-Joe Heyes, 19-Arthur Clark, 20-Ben Curry, 21-Greg Fisilau, 22-Archie McParland, 23-Marcus Smith (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Toby Davis)