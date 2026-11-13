Russian strikes cause new outages in 12 Ukrainian regions, official says

Reuters | Updated: 13-11-2026 14:05 IST | Created: 13-11-2026 14:05 IST
Russian strikes cause new outages in 12 Ukrainian regions, official says

​Russian ​strikes on ‌Ukraine's energy infrastructure ​overnight caused ‌power outages in 12 Ukrainian regions, Deputy Energy ‌Minister Artem Nekrasov said ‌on Friday. The affected regions are Dnipropetrovsk, ⁠Donetsk, Zaporizhzhia, ​Zhytomyr, ⁠Kyiv, Mykolaiv, Odesa, Rivne, ⁠Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi and ​Chernihiv.

"Energy workers are working ⁠at an intensified ⁠pace, ​but new attacks and constant air ⁠raid alerts are complicating ⁠and delaying ⁠repairs," Nekrasov said.

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