Russian strikes cause new outages in 12 Ukrainian regions, official says
Russian strikes on Ukraine's energy infrastructure overnight caused power outages in 12 Ukrainian regions, Deputy Energy Minister Artem Nekrasov said on Friday. The affected regions are Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Zhytomyr, Kyiv, Mykolaiv, Odesa, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi and Chernihiv.
"Energy workers are working at an intensified pace, but new attacks and constant air raid alerts are complicating and delaying repairs," Nekrasov said.