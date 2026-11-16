Japan's economy contracts annualised 0.1% in July-September
Japan's economy contracted an annualised 0.1% in the July-September quarter, government data showed on Monday, against a median market forecast for a 0.3% increase.
Japan's economy contracted an annualised 0.1% in the July-September quarter, government data showed on Monday, against a median market forecast for a 0.3% increase.
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