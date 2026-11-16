Russia says it struck ship delivering military cargo to Ukraine in Black Sea
Russia's Defence Ministry said on Monday its forces hit a cargo ship in the Black Sea it described as delivering military cargo to Ukraine.
Russia's Defence Ministry said on Monday its forces hit a cargo ship in the Black Sea it described as delivering military cargo to Ukraine.
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