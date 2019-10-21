BRIEF-Facebook To Update List Of State-Controlled Media On Rolling Basis Starting Nov

Facebook Inc: * FACEBOOK - REMOVED 4 SEPARATE NETWORKS OF ACCOUNTS, PAGES & GROUPS ON FACEBOOK & INSTAGRAM FOR ENGAGING IN "COORDINATED INAUTHENTIC BEHAVIOR"
* FACEBOOK INC - WILL UPDATE LIST OF STATE-CONTROLLED MEDIA ON A ROLLING BASIS BEGINNING IN NOVEMBER * FACEBOOK SAYS LAUNCHING FACEBOOK PROTECT TO FURTHER SECURE ACCOUNTS OF ELECTED OFFICIALS & CANDIDATES WHO MAY BE VULNERABLE TO TARGETING BY HACKERS
* FACEBOOK INC - UPDATING AD LIBRARY, AD LIBRARY REPORT & AD LIBRARY API * FACEBOOK INC - BEGINNING MONDAY, PAGE ADMINS CAN ENROLL THEIR ORGANIZATION’S FACEBOOK AND INSTAGRAM ACCOUNTS IN FACEBOOK PROTECT
* FACEBOOK INC - UPDATING AD LIBRARY TO INCLUDE A NEW U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE SPEND TRACKER * FACEBOOK INC - ADDING USEFUL API FILTERS, PROVIDING PROGRAMMATIC ACCESS TO DOWNLOAD AD CREATIVES
* FACEBOOK SAYS ADDING MORE INFORMATION ABOUT WHO IS BEHIND A PAGE ON FACEBOOK * FACEBOOK - INTRODUCING NEW POP-UP THAT WILL APPEAR WHEN SHARING POSTS ON INSTAGRAM THAT INCLUDE CONTENT DEBUNKED BY THIRD-PARTY FACT-CHECKERS
* FACEBOOK INC - PARTICIPANTS IN FACEBOOK PROTECT WILL BE REQUIRED TO TURN ON 2-FACTOR AUTHENTICATION * FACEBOOK INC - HAVE NOW IMPLEMENTED POLICY BANNING PAID ADVERTISING THAT SUGGESTS VOTING IS USELESS OR MEANINGLESS, OR ADVISES PEOPLE NOT TO VOTE
* FACEBOOK - OVER NEXT MONTH, CONTENT RATED "FALSE OR PARTLY FALSE" BY 3RD PARTY FACT-CHECKER TO BE MORE PROMINENTLY LABELED ON FACEBOOK, INSTAGRAM * FACEBOOK - INITIAL INVESTMENT OF $2 MILLION TO SUPPORT PROJECTS THAT "EMPOWER PEOPLE TO DETERMINE WHAT TO READ AND SHARE" — ON FACEBOOK & ELSEWHERE
* FACEBOOK - IMPLEMENTED POLICY BANNING PAID ADVERTISING THAT "SUGGESTS VOTING IS USELESS OR MEANINGLESS, OR ADVISES PEOPLE NOT TO VOTE" Source text: (https://bit.ly/32vGOzc) Further company coverage:
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