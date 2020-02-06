BRIEF-Fitch Ratings Says Coronavirus Set To Dampen China's Economic Growth
Fitch: * CORONAVIRUS SET TO DAMPEN CHINA'S ECONOMIC GROWTH
* ONGOING CORONAVIRUS OUTBREAK WILL DAMPEN ECONOMIC GROWTH IN CHINA THIS YEAR * FITCH SAYS IF CHINESE GOVERNMENT WERE TO LAUNCH A LARGE-SCALE STIMULUS TO OFFSET EFFECTS OF CORONAVIRUS, IT COULD HAVE ADVERSE EFFECT ON OTHER POLICY GOALS
* STILL TOO EARLY TO MAKE DEFINITIVE ADJUSTMENTS TO CHINA'S GDP FORECASTS AT THIS STAGE & INSTEAD HAVE EXAMINED SOME ILLUSTRATIVE SCENARIOS * HUGE UNCERTAINTIES REMAIN OVER IMPACT OF CORONAVIRUS ON CHINA'S ECONOMY
* FITCH SAYS CHINA GOVERNMENT ONLY LIKELY LAUNCH LARGE-SCALE STIMULUS IF ECONOMIC IMPACT OF VIRUS PROVES SUBSTANTIALLY LARGER THAN SARS OUTBREAK IN 2003 * FITCH SAYS IF EPIDEMIC IS NOT CONTAINED UNTIL WELL INTO Q2, GROWTH COULD FALL MORE STEEPLY, CHINA GDP GROWTH IN 1Q20 COULD BE CLOSER TO 3% Source text for Eikon:
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