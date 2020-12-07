Mumbai, Dec 7 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, Dec 7 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | Mumbai | Updated: 07-12-2020 17:31 IST | Created: 07-12-2020 17:31 IST
BULLION CLOSING(INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES )SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 62148.00 STANDARD GOLD (99.5) : 49002.00 PURE GOLD (99.9) : 49199.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES) LONDON 07121730 (5:30 pm)SILVER SPOT (IN RS PER kg ) : 62148.00 STANDARD GOLD (99.5) : 49002.00 PURE GOLD (99.9) : 49199.00 PTI MUM SVC SHWSHW
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