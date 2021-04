IPL Scoreboard: MI vs DC

Delhi Capitals Innings: Prithvi Shaw c and b Jayant Yadav 7 Shikhar Dhawan c Krunal Pandya b Rahul Chahar 45 Steven Smith lbw b Pollard 33 Lalit Yadav not out 22 Rishabh Pant c Krunal Pandya b Bumrah 7 Shimron Hetmyer not out 14 Extras: (LB-3, W-4, NB-3) 10 Total: (4 wkts, 19.1 Overs) 138 Fall of Wickets: 11-1, 64-2, 100-3, 115-4.

Bowler: Trent Boult 4-0-23-0, Jayant Yadav 4-0-25-1, Jasprit Bumrah 4-0-32-1, Krunal Pandya 2-0-17-0, Rahul Chahar 4-0-29-1, Kieron Pollard 1.1-0-9-1.

