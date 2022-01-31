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MUMBAI, JAN 31 METAL: IN RS.PER KG INCLUSIVE OF GST.

PTI | Mumbai | Updated: 31-01-2022 17:10 IST | Created: 31-01-2022 16:49 IST
MUMBAI, JAN 31 METAL: IN RS.PER KG INCLUSIVE OF GST.
Representative image Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

METAL: IN RS.PER KG INCLUSIVE OF GST.

COPPER:- COPPER CABEL SCRAP 730.00 COPPER HEAVY SCRAPS 721.00 COPPER ARMATURE (CREDIT) 703.00 COPPER UTENSILS SCRAP 637.00 CC ROD 778.00 BRASS:- BRASS SHEET CUTTING 537.00 BRASS UTENSIL SCRAP 488.00 BRASS HONEY 480.00 ALUMINIUM:- ALUMINIUM UTENSIL SCARPS 184.00 ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP 216.00 ALUMINIUM INGOTS 251.00 OTHER: - GUN METAL SCRAP 520.00 ZINC INGOTS 304.00 LEAD INGOTS 188.00 TIN INGOTS 3325.00 NICKEL CATHODE 1730.00 ------------- SUGAR RATES SUGAR:- S-30 3312 / 3402 M-30 3412 / 3662 Mumbai:- PEPPER COPRA RATES:- BLACK PEPPER READY 550/590 GINGER BLEACHED - GINGER UNBLEACHED 150 COPRA OFFICE ALAPUZHA 9270 COPRA OFFICE KOZIZODE 9250 COPRA RAJAPUR MUMBAI 19000 COPRA EDIBLE MUMBAI 12000 COCHIN COCONUT OIL ----- COCONUT OIL MUMBAI 1700 T.P ----------------------

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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