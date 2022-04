IPL Scoreboard: DC vs KKR

Kolkata Knight Riders Innings: Ajinkya Rahane c Thakur b Khaleel Ahmed 8 Venkatesh Iyer c Axar b Khaleel Ahmed 18 Shreyas Iyer st Pant b Kuldeep Yadav 54 Nitish Rana c Prithvi Shaw b Lalit Yadav 30 Andre Russell c Sarfaraz Khan b Thakur 24 Sam Billings c Lalit Yadav b Khaleel Ahmed 15 Pat Cummins lbw b Kuldeep Yadav 4 Sunil Narine c Rovman Powell b Kuldeep Yadav 4 Umesh Yadav c and b Kuldeep Yadav 0 Rasikh Salam c Rovman Powell b Thakur 7 Varun Chakaravarthy not out 1 Extras: (LB-3, W-3) 7 Total: (10 wkts, 19.4 Overs) 171 Fall of Wickets: 21-1, 38-2, 107-3, 117-4, 133-5, 139-6, 143-7, 143-8, 170-9, 171-10 Bowler: Mustafizur Rahman 4-0-21-0, Shardul Thakur 2.4-0-30-2, Khaleel Ahmed 4-0-25-3, Axar Patel 3-0-32-0, Kuldeep Yadav 4-0-35-4, Rovman Powell 1-0-17-0, Lalit Yadav 1-0-8-1.

