BRIEF-Govt Of Maldives Says Granted Clearance For Sri Lankan Air Force Aircraft Carrying President Gotabaya Rajapaksa And Spouse
July 14 (Reuters) -
* GOVERNMENT OF MALDIVES, AT OFFICIAL REQUEST OF GOVERNMENT OF SRI LANKA, GRANTED DIPLOMATIC CLEARANCE OF SRI LANKAN AIR FORCE AIRCRAFT CARRYING PRESIDENT GOTABAYA RAJAPAKSA AND SPOUSE - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS TWEET
* GOVERNMENT OF MALDIVES SAYS DIPLOMATIC CLEARANCE OF SRI LANKAN AIR FORCE AIRCRAFT CARRYING PRESIDENT RAJAPAKSA AND SPOUSE ON TRANSIT VISIT TO LAND AT VELANA INTERNATIONAL AIRPORT ON JULY 13 2022; RAJAPAKSA LEFT TO SINGAPORE ON JULY 14, 2022 Source text - https://bit.ly/3z6BEMR
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