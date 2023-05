Tennis-French Open order of play on Thursday

Order of play on the main showcourts on the fifth day of the French Open on Thursday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (0945)

Giulio Zeppieri (Italy) v 4-Casper Ruud (Norway) 1-Iga Swiatek (Poland) v Claire Liu (U.S.)

Oceane Dodin (France) v 7-Ons JABEUR (Tunisia) Not before 1815

6-Holger RUNE (Denmark) v Gael Monfils (France) COURT SUZANNE-LENGLEN

4-Elena Rybakina (Kazakhstan) v Linda Noskova (Czech Republic) 8-Jannik SINNER (Italy) v Daniel Altmaier (Germany)

Julia Grabher (Austria) v 6-Coco Gauff (U.S.) Arthur Rinderknech (France) v 9-Taylor Fritz (U.S.)

COURT SIMONNE-MATHIEU Kayla Day (U.S.) v 20-Madison Keys (U.S.)

Diane Parry (France) v Mirra Andreeva (Russia) Aslan Karatsev (Russia) v 12-Frances Tiafoe (U.S.)

Not before 1500 22-Alexander Zverev (Germany) v Alex Molcan (Slovakia)

