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BRIEF-Japanese Govt Finalizing Plans To Ship Domestically Made Patriot Missiles To US - Nikkei

Nikkei: * JAPANESE GOVERNMENT IS FINALIZING PLANS TO SHIP DOMESTICALLY MADE PATRIOT MISSILES TO THE U.S. - NIKKEI * JAPAN GOVERNMENT OFFICIALS WILL IRON OUT DETAILS WITH RULING COALITION REGARDING PATRIOT MISSILES SHIPMENT TO U.S.

Reuters | Updated: 20-12-2023 00:10 IST | Created: 20-12-2023 00:10 IST
BRIEF-Japanese Govt Finalizing Plans To Ship Domestically Made Patriot Missiles To US - Nikkei

Nikkei: * JAPANESE GOVERNMENT IS FINALIZING PLANS TO SHIP DOMESTICALLY MADE PATRIOT MISSILES TO THE U.S. - NIKKEI

* JAPAN GOVERNMENT OFFICIALS WILL IRON OUT DETAILS WITH RULING COALITION REGARDING PATRIOT MISSILES SHIPMENT TO U.S. - NIKKEI * JAPAN'S NATIONAL SECURITY COUNCIL WILL MAKE FINAL DECISION ON PATRIOT MISSILES SHIPMENT TO U.S., WHICH COULD COME BY THE END OF THE MONTH - NIKKEI

* JAPAN GOVERNMENT WILL REVISE GUIDELINES FOR THREE PRINCIPLES ON FRIDAY AT EARLIEST FOR PATRIOT MISSILES SHIPMENT TO U.S. - NIKKEI * UNDER REVISED FRAMEWORK, COUNTRY GRANTING MANUFACTURING LICENSE TO GET TOKYO'S APPROVAL BEFORE SENDING JAPANESE DEFENSE GOODS TO THIRD NATION- NIKKEI

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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