BRIEF-Japanese Govt Finalizing Plans To Ship Domestically Made Patriot Missiles To US - Nikkei
Nikkei: * JAPANESE GOVERNMENT IS FINALIZING PLANS TO SHIP DOMESTICALLY MADE PATRIOT MISSILES TO THE U.S. - NIKKEI * JAPAN GOVERNMENT OFFICIALS WILL IRON OUT DETAILS WITH RULING COALITION REGARDING PATRIOT MISSILES SHIPMENT TO U.S.
Nikkei: * JAPANESE GOVERNMENT IS FINALIZING PLANS TO SHIP DOMESTICALLY MADE PATRIOT MISSILES TO THE U.S. - NIKKEI
* JAPAN GOVERNMENT OFFICIALS WILL IRON OUT DETAILS WITH RULING COALITION REGARDING PATRIOT MISSILES SHIPMENT TO U.S. - NIKKEI * JAPAN'S NATIONAL SECURITY COUNCIL WILL MAKE FINAL DECISION ON PATRIOT MISSILES SHIPMENT TO U.S., WHICH COULD COME BY THE END OF THE MONTH - NIKKEI
* JAPAN GOVERNMENT WILL REVISE GUIDELINES FOR THREE PRINCIPLES ON FRIDAY AT EARLIEST FOR PATRIOT MISSILES SHIPMENT TO U.S. - NIKKEI * UNDER REVISED FRAMEWORK, COUNTRY GRANTING MANUFACTURING LICENSE TO GET TOKYO'S APPROVAL BEFORE SENDING JAPANESE DEFENSE GOODS TO THIRD NATION- NIKKEI
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