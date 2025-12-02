Left Menu

BRIEF-ISS Provides Update On Wang Fuk Court Fires In Hong Kong

Reuters | Updated: 02-12-2025 21:00 IST | Created: 02-12-2025 21:00 IST
Iss A/S: * ISS EPPL DID NOT CONDUCT INSTALLATION, MAINTENANCE AND INSPECTION OF FIRE SAFETY EQUIPMENT AT WANG FUK COURT

* IN HONG KONG, BY LAW, THESE SERVICES MUST BE UNDERTAKEN BY LICENSED REGISTERED CONTRACTOR * AS SERVICE AGENT ISS EPPL ARRANGED FOR THESE SERVICES TO BE COMPLETED BY THE CONTRACTOR IN COMPLIANCE WITH THE RELEVANT LAWS AND REGULATIONS

* ISS EPPL'S ON-SITE TEAMS SUPPORTED EMERGENCY RESPONSE DURING INCIDENT BY FACILITATING ASSISTANCE AND LIAISING WITH AUTHORITIES Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

