BRIEF-ISS Provides Update On Wang Fuk Court Fires In Hong Kong
Reuters | Updated: 02-12-2025 21:00 IST | Created: 02-12-2025 21:00 IST
Iss A/S: * ISS EPPL DID NOT CONDUCT INSTALLATION, MAINTENANCE AND INSPECTION OF FIRE SAFETY EQUIPMENT AT WANG FUK COURT
* IN HONG KONG, BY LAW, THESE SERVICES MUST BE UNDERTAKEN BY LICENSED REGISTERED CONTRACTOR * AS SERVICE AGENT ISS EPPL ARRANGED FOR THESE SERVICES TO BE COMPLETED BY THE CONTRACTOR IN COMPLIANCE WITH THE RELEVANT LAWS AND REGULATIONS
* ISS EPPL'S ON-SITE TEAMS SUPPORTED EMERGENCY RESPONSE DURING INCIDENT BY FACILITATING ASSISTANCE AND LIAISING WITH AUTHORITIES Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement