Germany's Merz welcomes progress in Azerbaijan-Armenia peace talks
Reuters | Berlin | Updated: 04-12-2025 20:06 IST | Created: 04-12-2025 20:06 IST
- Country:
- Germany
German Chancellor Friedrich Merz spoke by phone on Thursday with Azerbaijani President Ilham Aliyev, welcoming recent progress in the peace process with Armenia, a government spokesperson said.
Merz also invited Aliyev to visit Germany, he added.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Azerbaijani
- German
- Friedrich Merz
- Ilham Aliyev
- Germany
- Merz
- Armenia
- Aliyev
Advertisement
ALSO READ
Belgian PM hopes to have 'fruitful discussion' on Russian frozen assets with Germany's Merz
BRIEF-Germany's Bafin raises reporting threshold for managers' own account trades
UPDATE 1-Germany deploys Arrow air defence to counter Russian missile threat
Germany's far left averts potential government crisis over pensions bill
India lose 1-3 to Germany at Junior Women’s World Cup