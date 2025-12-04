Left Menu

Germany's Merz welcomes progress in Azerbaijan-Armenia peace talks

Reuters | Berlin | Updated: 04-12-2025 20:06 IST | Created: 04-12-2025 20:06 IST
  • Germany

German Chancellor Friedrich Merz spoke by phone on Thursday with Azerbaijani President Ilham Aliyev, welcoming recent progress in the peace process with Armenia, a government spokesperson said.

Merz also invited Aliyev to visit Germany, he added.

