Iran will respond immediately to 'any aggression', Iranian president tells UAE leader
Reuters | Dubai | Updated: 30-01-2026 16:48 IST | Created: 30-01-2026 16:48 IST
Iran will respond immediately and decisively to "any aggression", Iranian President Masoud Pezeshkian told the United Arab Emirates president, Iranian state media said on Friday.
Pezeshkian added that Iran welcomed dialogue and did not seek war, according to the state media reports.
