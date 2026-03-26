Taiwan Secures U.S. Arms Package Amid Political Maneuvering
Taiwan's Defense Minister announced a significant $14 billion arms package from the U.S. is on track amid political tensions. Despite Chinese objections, the U.S. remains Taiwan's key arms supplier. This package includes advanced interceptor missiles and awaits U.S. President Trump's approval. Legislative discussions continue regarding Taiwan's additional defense budget.
Taiwan's Defense Minister Wellington Koo confirmed that a major $14 billion arms package from the United States is proceeding as planned. The announcement comes as political maneuvering continues, with U.S. President Donald Trump expected to discuss the matter during a visit to China in May.
Despite China's objections to U.S. arms sales to Taiwan, the package, which includes advanced interceptor missiles, is poised for approval. This development underscores the U.S.'s role as Taiwan's leading international backer and arms supplier, even without formal diplomatic ties.
Taiwan's government continues discussions with the U.S. about possible payment deferrals, amid ongoing legislative debates over President Lai Ching-te's proposed $40 billion defense budget. The situation highlights Taiwan's strategic importance as it faces increased Chinese military pressure.
(With inputs from agencies.)
