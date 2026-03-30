Left Menu

Diplomatic Standoff: Iran's Ambassador Defies Lebanese Order

Iran's ambassador to Lebanon remains in Beirut despite the Lebanese foreign ministry's request for him to leave. Mohammad Reza Shibani was declared persona non grata and instructed to exit by March 29, but Iran's foreign ministry has announced he will continue his work.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-03-2026 15:19 IST | Created: 30-03-2026 15:19 IST
ambassador

In a diplomatic standoff, the Iranian foreign ministry announced on Monday that its ambassador in Beirut would continue his duties, despite the Lebanese foreign ministry's recent directive for him to leave the country.

Last week, Lebanon's foreign ministry declared its decision to withdraw accreditation for Iran's ambassador-designate, Mohammad Reza Shibani, labeling him persona non grata. The ministry demanded his departure by March 29, underscoring a rare escalation in tensions.

The situation highlights a significant diplomatic rift, as Iran stands firm on allowing its ambassador to remain, defying Lebanon's official directive. It remains to be seen how this tension will unfold in the coming days.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026