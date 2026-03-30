Diplomatic Standoff: Iran's Ambassador Defies Lebanese Order
Iran's ambassador to Lebanon remains in Beirut despite the Lebanese foreign ministry's request for him to leave. Mohammad Reza Shibani was declared persona non grata and instructed to exit by March 29, but Iran's foreign ministry has announced he will continue his work.
In a diplomatic standoff, the Iranian foreign ministry announced on Monday that its ambassador in Beirut would continue his duties, despite the Lebanese foreign ministry's recent directive for him to leave the country.
Last week, Lebanon's foreign ministry declared its decision to withdraw accreditation for Iran's ambassador-designate, Mohammad Reza Shibani, labeling him persona non grata. The ministry demanded his departure by March 29, underscoring a rare escalation in tensions.
The situation highlights a significant diplomatic rift, as Iran stands firm on allowing its ambassador to remain, defying Lebanon's official directive. It remains to be seen how this tension will unfold in the coming days.
