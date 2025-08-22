From Jungle Treks to European Asylum: Venezuelans' Journey to Spain
Venezuelans, fleeing economic crisis and political turmoil, are increasingly seeking asylum in Europe, particularly Spain, after the U.S. tightened immigration policies under Trump. Spain's flexible migration policies and cultural similarities make it a preferred destination amidst fears of deportation from the U.S. Venezuelans face challenges starting anew.
Venezuelan officer Alberto Peña, after a daunting jungle journey to the U.S., resettles in Spain due to altered U.S. asylum policies. His migration story highlights growing Venezuelan asylum applications in Europe, as Spain becomes an attractive refuge against U.S. deportation threats.
Fleeing Nicolas Maduro's regime, Venezuelans in the U.S. face potential deportation under Trump's policies. Spain's liberal migration law and cultural compatibility attract Venezuelans, says Tomás Paez of the Venezuelan Diaspora Observatory, spotlighting an emerging European Venezuelan community.
Spain sees a surge in Venezuelan asylum applications, challenging housing and job markets. NGOs assist Venezuelan migrants, including Meliana Bruguera, amid complex asylum procedures. Despite humanitarian visas and EU passports easing entry, Venezuelans endure arduous transitions, accentuating global migration dilemmas.