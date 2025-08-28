Trade Talks Intensify: China's Li Chenggang Engages U.S. Officials
China's trade representative, Li Chenggang, is visiting Washington for discussions with U.S. officials. Following a delegation trip to Canada, Li's visit is part of ongoing trade dialogues, though not considered a formal negotiation session, highlighting the importance of Sino-U.S. trade relations.
China's trade representative, Li Chenggang, is in Washington, aiming to strengthen dialogue with U.S. officials, the Chinese commerce ministry reported on Thursday.
The visit follows Li's recent delegation leadership to Canada from August 24 to 27, marking continuous efforts in international trade discussions, according to ministry spokesperson He Yongqian at a news conference.
A U.S. government spokesperson earlier stated that Li's visit to Washington is not being regarded as part of a formal negotiating process, emphasizing its significance in ongoing bilateral economic dialogues.
