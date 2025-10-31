Trump Denies Venezuelan Strike Plans Amid Military Buildup
President Donald Trump denied plans for military strikes in Venezuela amid a U.S. military buildup in the Caribbean. This comes as the U.S. targets drug-trafficking operations in the region. Trump's administration has suggested potential future strikes, drawing criticism from Venezuela and regional entities.
President Donald Trump has refuted claims that he is planning military strikes within Venezuela. This statement comes amid a significant U.S. military buildup in the Caribbean, intended to combat regional drug trafficking.
Despite denying imminent plans, Trump had previously alluded to potential land strikes, raising speculations about future U.S. actions. Authorities report at least 14 boats involved in the drug trade have been targeted so far.
The Venezuelan government, accused of drug trade connections, denies these allegations and views U.S. actions as efforts to destabilize its leadership. Observers await further U.S. military briefings and actions in this complex geopolitical situation.
