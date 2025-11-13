Left Menu

Stalemate or Surrender? The Ongoing Russia-Ukraine Negotiation Dilemma

The Kremlin insists that Ukraine must negotiate with Russia soon, despite worsening conditions for Kyiv. While Moscow accuses Ukraine of avoiding talks, Kyiv counters that Russia's demands are akin to surrender. Kremlin spokesman Peskov emphasizes Russia's preference for diplomatic solutions but vows to continue protecting national interests.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 13-11-2025 15:33 IST | Created: 13-11-2025 15:33 IST
  • Russia

The Kremlin has announced that Ukraine will ultimately need to enter negotiations with Russia, with current conditions worsening for Kyiv daily. This statement comes amid accusations from Moscow that Ukraine is avoiding peace talks.

Conversely, Kyiv argues that Russia's stipulations are unreasonable and tantamount to surrender, making them unacceptable for negotiation. The conflict continues as both sides remain at an impasse.

Kremlin spokesperson Dmitry Peskov reiterated Russia's willingness for a political and diplomatic resolution. However, he underlined that without viable negotiations, Russia would persist in its military actions to safeguard national security and future interests.

