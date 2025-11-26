Left Menu

Trump Administration Targets Haitian TPS Amidst Haiti Turmoil

The Trump administration is moving to terminate Temporary Protected Status (TPS) for Haitians in the U.S., effective February 3. This decision follows claims by Secretary Kristi Noem that no conditions exist in Haiti preventing their return, despite ongoing violence there. Trump's campaign previously targeted Haitian immigrants with unfounded claims.

Devdiscourse News Desk | Updated: 26-11-2025 20:05 IST | Created: 26-11-2025 20:05 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The Trump administration is once again attempting to terminate humanitarian protections for Haitians residing in the United States. A government notice published on Wednesday announced the end of Temporary Protected Status (TPS) for Haitians, stating the policy will conclude on February 3.

This decision arises despite escalating violence in Haiti, which has displaced over a million residents. Homeland Security Secretary Kristi Noem asserted that no 'extraordinary and temporary conditions' in Haiti prevent migrants' return.

U.S. President Donald Trump's administration has largely rolled back on TPS enrollments, aligning with its broader strategy to restrict both legal and illegal immigration. Notably, during his 2024 presidential campaign, Trump controversially targeted Haitian immigrants, making unsupported claims about their behavior in Springfield, Ohio.

(With inputs from agencies.)

