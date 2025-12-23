Stalin Champions Minority Welfare in Tamil Nadu
Chief Minister M K Stalin emphasized his party's efforts in protecting voting rights and advancing welfare initiatives in Tamil Nadu, including minority aid and church renovations. He urged public support for DMK schemes, asserting his party's commitment to combating authoritarian threats and ensuring unity among diverse communities.
Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin reiterated his commitment to advancing minority welfare and ensuring the voting rights of citizens at a recent Christmas event.
Highlighting key achievements, Stalin announced increased subsidies for pilgrimages to Jerusalem and significant renovation projects, including the St Thomas Mount church. Additionally, new minority hostels have been established in Chennai and Coimbatore.
Stalin called for wider public support for DMK's flagship schemes, emphasizing his party's unique ability to challenge autocratic forces and foster unity among citizens. With the Tamil Nadu Assembly election on the horizon, he affirmed the DMK's ongoing dedication to these causes.
