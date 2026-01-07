Siddaramaiah: Karnataka's Record-Breaking CM or Biggest Borrower?
The BJP criticizes Karnataka CM Siddaramaiah, calling him the 'biggest borrowing CM' due to the state’s borrowing of Rs 93,000 crore in one quarter. Despite becoming the longest-serving CM, the opposition highlights fiscal mismanagement, warning such legacy outweighs historical tenure records.
The Opposition BJP has labeled Karnataka Chief Minister Siddaramaiah as the state's 'biggest borrowing CM'.
This critique comes on the day Siddaramaiah was acknowledged as Karnataka's longest-serving Chief Minister.
The BJP claims borrowing Rs 93,000 crore in one quarter signals fiscal mismanagement.
