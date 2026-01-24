Left Menu

Trump Threatens 100% Tariff on Canada Over China Trade Deal

President Donald Trump has threatened a 100% tariff on Canadian imports if Canada proceeds with a trade deal with China. Trump's comments come as Canada aims to strengthen its ties with China, despite warnings of potential economic harm. U.S.-Canada tensions have recently escalated.

Updated: 24-01-2026 23:51 IST
President Donald Trump announced a potential 100% tariff on Canadian goods if Canada finalizes its trade deal with China. Trump's remarks came via a post on Truth Social, where he warned that such a move could devastate Canada's economy.

Canadian Prime Minister Mark Carney, who recently visited China to improve bilateral relations, has not yet publicly responded to Trump's warning. Initially, Trump supported Canada's outreach to China, considering it beneficial to sign a trade agreement.

The tensions form part of a broader strain between the two countries, further fueled by Carney's comments against Trump's interest in Greenland. This comes amid ongoing discussions about the renegotiation of the U.S.-Canada-Mexico trade agreement set for July.

