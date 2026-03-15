Congo Republic: Sassou Nguesso Eyes Extended Rule Amidst Criticism
The Congo Republic is set for a presidential election anticipated to extend Denis Sassou Nguesso's leadership, with major opposition leaders imprisoned or exiled. Critics argue the elections lack credibility, while voter turnout is expected to decline from previous years. Sassou campaigns on continuity despite economic challenges in the nation.
Devdiscourse News Desk | Updated: 15-03-2026 05:37 IST | Created: 15-03-2026 05:37 IST
The Congo Republic is voting in a presidential election expected to extend Denis Sassou Nguesso's rule, amid criticism over fairness and the imprisonment of opposition leaders.
With polls opening at 7 a.m. local time, opposition parties are boycotting, citing process credibility issues. Analysts predict voter turnout will be lower than 2021's 68%.
Sassou faces minimal challenges from six candidates, as the political climate tightens with activist arrests. Prime Minister Makosso defends the electoral process's integrity, while Sassou promises developmental continuity in a largely oil-dependent economy.
