China Calls for Calm in Strait of Hormuz Tensions

China has announced ongoing communications with various nations regarding the tensions in the Strait of Hormuz. The Chinese Foreign Ministry emphasized the need for de-escalation and peace in the Middle East to mitigate economic repercussions. The ministry did not confirm requests from the U.S. for support in securing the region.

Devdiscourse News Desk | Beijing | Updated: 16-03-2026 13:33 IST | Created: 16-03-2026 13:33 IST
China is actively engaging with conflicting parties over the escalating tensions in the Strait of Hormuz, a critical channel for global energy distribution, according to the Foreign Ministry's statement on Monday.

The ministry highlighted China's dedication to promoting stability and urged all involved sides to halt hostilities immediately to avoid exacerbating the conflict and triggering economic instability.

When questioned, ministry spokesperson Lin Jian did not confirm whether the Chinese government had received requests from U.S. President Donald Trump for assistance in safeguarding the strait, underscoring China's stance on peaceful resolution.

(With inputs from agencies.)

