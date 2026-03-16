China Calls for Calm in Strait of Hormuz Tensions
China has announced ongoing communications with various nations regarding the tensions in the Strait of Hormuz. The Chinese Foreign Ministry emphasized the need for de-escalation and peace in the Middle East to mitigate economic repercussions. The ministry did not confirm requests from the U.S. for support in securing the region.
China is actively engaging with conflicting parties over the escalating tensions in the Strait of Hormuz, a critical channel for global energy distribution, according to the Foreign Ministry's statement on Monday.
The ministry highlighted China's dedication to promoting stability and urged all involved sides to halt hostilities immediately to avoid exacerbating the conflict and triggering economic instability.
When questioned, ministry spokesperson Lin Jian did not confirm whether the Chinese government had received requests from U.S. President Donald Trump for assistance in safeguarding the strait, underscoring China's stance on peaceful resolution.
ALSO READ
Armenia Aids India's Evacuation Efforts as Conflict Intensifies in Iran
Central Banks Navigate Currency Turmoil Amid Middle East Conflict
Airspace Tensions Disrupt Flights Amid West Asia Conflict
China Urges De-escalation in West Asia Amid US Pressure
Uncertain Horizons: Israel-Iran Conflict Duration Hinges on Tehran's Next Moves