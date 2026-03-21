Escalating Strikes Heighten Tensions Amid US-Ukraine Talks

Amid ongoing violent exchanges between Russia and Ukraine that resulted in fatalities and injuries, US-Ukraine talks are anticipated. The dialogues aim to progress stalled US-brokered negotiations concerning Russia's invasion of Ukraine, while global attention is diverted to Middle East conflicts.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 21-03-2026 21:12 IST | Created: 21-03-2026 21:12 IST
Amid escalating tensions and attacks that claimed at least four lives, Russia and Ukraine remain entrenched in conflict. The strikes precede anticipated US-Ukraine discussions aimed at finding a resolution to Russia's enduring invasion.

A Russian drone attack in Zaporizhzhia claimed the lives of a man and a woman and injured six others, including two children. Concurrently, Ukrainian shelling in Russia's Belgorod region resulted in two fatalities and one injury, according to local authorities.

These events unfold as Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy sends a delegation to the US to rejuvenate suspended US-brokered talks while Russia seemingly benefits from temporary US oil sanctions waivers, with Western European officials accusing Moscow of stalling negotiations.

(With inputs from agencies.)

