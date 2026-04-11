Kim Jong Un Endorses China's Multipolar Vision Amid Rising Tensions

North Korean leader Kim Jong Un supports China's aim to establish a multipolar world and strengthen bilateral ties amidst mounting geopolitical tensions. During talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi, Kim pledged North Korea’s backing for China’s territorial integrity and discussed mutual regional and international concerns.

Devdiscourse News Desk | Seoul | Updated: 11-04-2026 06:37 IST | Created: 11-04-2026 06:37 IST
In a significant geopolitical move, North Korean leader Kim Jong Un expressed support for China's strategic vision to create a multipolar world, during a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi. State media reported this commitment as a step towards fortifying ties between the historically allied nations.

Kim Jong Un pledged allegiance to China's territorial integrity under the 'one-China principle', a stance reiterating Taiwan as an inseparable part of Chinese territory. The North's endorsement underscores the growing complexity of global alliances amid renewed Cold War-like tensions.

While prioritizing Russo-North Korean relations, Kim has also been rekindling connections with China. This diplomatic approach dovetails with North Korea's efforts to counterbalance United States influence through stronger Asian partnerships.

