Tennis-U.S. Open order of play on Monday

Order of play on the main show courts on the eighth day of the U.S. Open on Monday (play starts 1500 GMT/11 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding): ARTHUR ASHE STADIUM (1600 GMT/12 PM ET)

17-Madison Keys (U.S.) v 3-Jessica Pegula (U.S.) 1-Carlos Alcaraz (Spain) v Matteo Arnaldi (Italy)

13-Daria Kasatkina (Russia) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus) 12-Alexander Zverev (Germany) v 6-Jannik Sinner (Italy)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM Peyton Stearns (U.S) v 9-Marketa Vondrousova (Czech Republic)

Jack Draper (United Kingdom) v 8-Andrey Rublev (Russia) 5-Ons Jabeur (Tunisia) v 23-Qinwen Zheng (China)

3-Daniil Medvedev (Russia) v 13-Alex de Minaur (Australia)

