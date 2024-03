Scoreboard: RCB versus CSK

Chennai Super Kings Innings Ruturaj Gaikwad c Green b Yash Dayal 15 Rachin Ravindra c Rajat Patidar b Karn Sharma 37 Ajinkya Rahane c Maxwell b Green 27 Daryl Mitchellc Rajat Patidar b Green 22 Shivam Dube not out 34 Ravindra Jadeja not out 25 Extras (b 4, lb 4, w 8) 16 Total (4 wickets, 18.4 Overs) 176 Fall of Wickets: 38-1, 71-2, 99-3, 110-4, Bowlers: Mohammed Siraj 4-0-38-0, Yash Dayal 3-0-28-1, Alzarri Joseph 3.4-0-38-0, Karn Sharma 2-0-24-1, Mayank Dagar 2-0-6-0, Cameron Green 3-0-27-2, Glenn Maxwell 1-0-7-0. BS BS

