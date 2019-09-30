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BRIEF-Vietnam growth momentum to ease on weaker Chinese demand - Oxford Economics

Reuters Hanoi
Updated: 30-09-2019 10:54 IST
BRIEF-Vietnam growth momentum to ease on weaker Chinese demand - Oxford Economics

Image Credit: PxHere

* VIETNAM GDP GROWTH MOMENTUM TO EASE ON WEAKER CHINESE DEMAND AND INCREASED TRADE PROTECTIONISM AFTER STRONG Q3 Y/Y GROWTH OF 7.31% - OXFORD ECONOMICS

* VIETNAM CENTRAL BANK TO KEEP REFINANCING RATE UNCHANGED AT 6% OVER NEXT 12 MONTHS - OXFORD ECONOMICS * OXFORD ECONOMICS SAYS SEES RISKS OF U.S. IMPOSING HIGHER TARIFFS ON SOME VIETNAMESE GOODS

Also Read: UPDATE 1-Soccer-Man United scrape past Rochdale, Oxford stun West Ham

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COUNTRY : Vietnam
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