SCOREBOARD, 3rd T20I: IND vs AUS

Scoreboard of the third T20I between India and Australia at Sydney Cricket Ground here on Tuesday

Australia Innings: Matthew Wade lbw b Thakur 80 Aaron Finch c Hardik Pandya b Washington Sundar 0 Steven Smith b Washington Sundar 24 Glenn Maxwell b T Natarajan 54 Moises Henriques not out 5 D'Arcy Short run out ((sub)Manish Pandey/Rahul) 7 Daniel Sams not out 4 Extras: (LB-1, W-10, NB-1) 12 Total: (5 wkts, 20 Overs) 186 Fall of Wickets: 14-1, 79-2, 169-3, 175-4, 182-5 Bowler: Deepak Chahar 4-0-34-0, Washington Sundar 4-0-34-2, T Natarajan 4-0-33-1, Yuzvendra Chahal 4-0-41-0, Shardul Thakur 4-0-43-1. (MORE) PTI ATKATK