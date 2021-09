FACTBOX-Rugby-Australia v Argentina - Rugby Championship

Factbox on Saturday's Rugby Championship test between Australia and Argentina: When: Sept. 25, 20.05 p.m. (1005 GMT)

Where: North Queensland Stadium, Townsville (capacity: 25,000) Referee: Matthew Carley (England)

Assistant referees: Jaco Peyper (South Africa), Nic Berry (Australia) TMO: Brett Cronan (Australia) AUSTRALIA

World ranking: 3 Coach: Dave Rennie

Captain: Michael Hooper Team: 15-Reece Hodge, 14-Andrew Kellaway, 13-Len Ikitau, 12-Samu Kerevi, 11-Marika Koroibete, 10-Quade Cooper, 9-Nic White, 8-Rob Valetini, 7-Michael Hooper, 6-Rob Leota, 5-Matt Philip, 4-Izack Rodda, 3-Taniela Tupou, 2-Folau Fainga'a, 1-James Slipper

Replacements: 16-Feleti Kaitu'u, 17-Angus Bell, 18-Tom Robertson, 19-Darcy Swain, 20-Pete Samu, 21-Tate McDermott, 22-James O'Connor, 23-Jordan Petaia. ARGENTINA

World ranking: 7 Coach: Mario Ledesma

Captain: Julian Montoya Team: 15-Juan Cruz Mallia, 14-Santiago Cordero, 13-Lucio Cinti, 12-Santiago Chocobares, 11-Emiliano Boffelli, 10-Santiago Carreras, 9-Gonzalo Bertranou, 8-Pablo Matera, 7-Marcos Kremer, 6-Juan Martin Gonzalez, 5-Tomas Lavanini, 4-Matias Alemanno, 3-Santiago Medrano, 2-Julian Montoya (captain), 1-Facundo Gigena

Replacements: 16-Santiago Socino, 17-Rodrigo Martinez, 18-Enrique Pieretto, 19-Guido Petti, 20-Joaquin Oviedo, 21-Gonzalo Garcia, 22-Domingo Miotti, 23-Mateo Carreras. OVERALL RECORD

Played: 34 Australia wins: 25

Argentina wins: 6 Draws: 3

LAST FIVE MEETINGS 2020 Australia 16-16 Argentina Sydney

2020 Australia 15-15 Argentina Newcastle 2019 Australia 16-10 Argentina Brisbane

2018 Argentina 34-45 Australia Salta 2018 Australia 19-23 Argentina Gold Coast (Compiled by Manasi Pathak in Bengaluru)

