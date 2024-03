WPL Scoreboard

Following is the scoreboard of the Women's Premier League match between Delhi Capitals and Mumbai Indians here on Tuesday.

Delhi Capitals Women Meg Lanning c Kerr b Vastrakar 53 Shafali Verma c Bhatia b Ismail 28 Alice Capsey b Matthew 19 Jemimah Rodrigues not out 69 Marizanne Kapp b Ishaque 11 Jess Jonassen not out 4 Extras (LB-1, W-7) 8 Total (For Fours Wickets In 20 Overs) 192 Fall of Wickets: 1-48, 2-79, 3-114, 4-151.

Bowling: Shabnim Ismail 4-0-46-1, Saika Ishaque 4-0-29-1, Nat Sciver-Brunt 4-0-38-0, Pooja Vastrakar 4-0-20-1, Amelia Kerr 2-0-35-0, Hayley Matthews 2-0-23-1.

Mumbai Indians Women Hayley Matthews c Capsey b Jonassen 29 Yastika Bhatia b Kapp 6 Nat Sciver-Brunt b Pandey 5 Harmanpreet Kaur c Yadav b Kapp 6 Amelia Kerr c Rodrigues b Sadhu 17 Pooja Vastrakar st Bhatia b Yadav 17 Amanjot Kaur b Jonassen 42 Sajeevan Sajana not out 24 Humaira Kazi b Jonassen 6 Extras (W-11) 11 Total: (For Eight Wickets in 20 Overs) 163 Fall of Wickets: 1-7, 2-12, 3-29, 4-54, 5-68, 6-116, 7-137, 8-163.

Bowling: Marizanne Kapp 4-0-37-2, Shikha Pandey 3-0-27-1, Jess Jonassen 4-0-21-3, Titas Sadhu 3-0-23-1, Radha Yadav 3-0-23-1, Arundhati Reddy 3-0-32-0.

