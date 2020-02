Scoreboard: India U-19 vs Bangladesh U-19

Scoreboard of the ICC World Cup U-19 final match between India and Bangladesh here on Sunday.

India U-19 Innings Yashasvi Jaiswal c Tanzid b Islam 88

Divyansh Saxena c Mahmudul b Das 2 Tilak Varma c Islam b Sakib 38

Priyam Garg c Sakib b Hasan 7 Dhruv Jurel run out 22

Siddhesh Veer lbw b Islam 0 Atharva Ankolekar b Das 3

Ravi Bishnoi run out 2 Sushant Mishra c Islam b Sakib 3

Kartik Tyagi c Ali b Das 0 Akash Singh not out 1

Extras: (LB-1 W-10) 11 Total: (All out in 47.2 overs) 177

Fall of Wickets: 1/9 2/103 3/114 4/156 5/156 6/168 7/170 8/170 9/172 Bowling: Shoriful Islam 10-1-31-2, Tanzim Hasan Sakib 8.2-2-28-2, Avishek Das 9-0-40-3, Shamim Hossain 6-0-36-0, Rakibul Hasan 10-1-29-1, Towhid Hridoy 4-0-12-0.

Bangladesh U-19 Innings (revised target under D/L: 170 from 46 overs) Parvez Hossain Emon c Singh b Jaiswal 47

Tanzid Hasan c Tyagi b Bishnoi 17 Mahmudul Hasan Joy b Bishnoi 8

Towhid Hridoy lbw b Bishnoi 0 Shahadat Hossain st Jurel b Bishnoi 1

Akbar Ali not out 43 Shamim Hossain c Jaiswal b Mishra 7

Avishek Das c Tyagi b Mishra 5 Rakibul Hasan not out 9

Extras: (B-8 LB-4 NB-2 W-19) 33 Total: (For 7 wickets in 42.1 overs) 170

Fall of wickets: 1/50 2/62 3/62 4/65 5/85 6/102 7/143 Bowling: Kartik Tyagi 10-2-33-0, Sushant Mishra 7-0-25-2, Akash Singh 8-1-33-0, Ravi Bishnoi 10-3-30-4, Atharva Ankolekar 4.1-0-22-0, Yashasvi Jaiswal 3-0-15-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

Download The Devdiscourse News App for Latest News.