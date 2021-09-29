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IPL scoreboard: RCB vs RR

PTI | Dubai | Updated: 29-09-2021 21:42 IST | Created: 29-09-2021 21:42 IST
IPL scoreboard: RCB vs RR
  • Country:
  • United Arab Emirates

Scoreboard of the Indian Premier League match between Royal Challengers Bangalore and Rajasthan Royals here on Wednesday.

Rajasthan Royals: Evin Lewis c Srikar Bharat b George Garton 58 Yashasvi Jaiswal c Siraj b Christian 31 Sanju Samson c Devdutt Padikkal b Shahbaz Ahmed 19 Mahipal Lomror st Srikar Bharat b Chahal 3 Liam Livingstone c de Villiers b Chahal 6 Rahul Tewatia c Devdutt Padikkal b Shahbaz Ahmed 2 Riyan Parag c Kohli b Harshal Patel 9 Chris Morris c Devdutt Padikkal b Harshal Patel 14 Chetan Sakariya c de Villiers b Harshal Patel 2 Kartik Tyagi not out 1 Extras: (lb-1, w-3) 4 Total: 149/9 in 20 overs Fall of wickets: 77-1, 100-2, 113-3, 113-4, 117-5, 127-6, 146-7, 146-8, 149-9 Bowling: George Garton 3-0-30-1, Mohammed Siraj 3-0-18-0, Glenn Maxwell 2-0-17-0, Harshal Patel 4-0-34-3, Daniel Christian 2-0-21-1, Yuzvendra Chahal 4-0-18-2, Shahbaz Ahmed 2-0-10-2.

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