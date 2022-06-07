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BRIEF-Apple Says New MacBook Pro Will Be Priced At $1,299

Reuters | Updated: 07-06-2022 00:24 IST | Created: 07-06-2022 00:24 IST
BRIEF-Apple Says New MacBook Pro Will Be Priced At $1,299

Apple Inc: * APPLE SAYS M2 CHIP HAS 24 GIGABYTES OF UNIFIED MEMORY

* APPLE SAYS M2 CHIP GETS 87% BETTER PEAK PERFORMANCE OF 12-CORE LAPTOP CHIPS FROM OTHER MAKERS WITH A QUARTER OF THE POWER CONSUMPTION * APPLE SAYS M2 GPU IS 35% FASTER THAN PREVIOUS M1 CHIP

* APPLE SAYS NEW MACBOOK AIR HAS BEEN 'COMPLETELY REDESIGNED' AROUND M2 CHIP * APPLE SAYS NEW MACBOOK AIR STILL HAS HEADPHONE JACK

* APPLE SAYS NEW MACBOOK WILL HAVE MAGSAFE CHARGING SYSTEM * APPLE SAYS INTRODUCES NEW POWER ADAPTER WITH TWO USB-C PORTS

* APPLE SAYS NEW MACBOOK PRO WILL BE PRICED AT $1,299 * APPLE SAYS NEW MACBOOKS TO SHIP NEXT MONTH

* APPLE SAYS MACBOOK AIR WITH M1 CHIP REMAINS IN LINEUP AT $999 * APPLE INTRODUCES MACOS VENTURA

* APPLE SAYS PASSKEYS CANNOT BE LEAKED BECAUSE THEY ARE NEVER STORED ON A WEB SERVER * APPLE SAYS IT HAS WORKED WITH FIDO ALLIANCE TO WALK UP TO NON-APPLE DEVICES AND USE IPHONE OR OTHER APPLE DEVICES TO LOG INTO APPS, WEBSITES WITHOUT USING PASSWORD

* APPLE SAYS MACS WILL AUTOMATICALLY RECOGNIZE IPHONES BEING USED AS A WEB CAMERA AND CONNECT WIRELESSLY * APPLE SAYS IPHONE CAN SHOW BOTH THE USER AND WHAT IS ON THE USER'S DESK USING 'DESK VIEW' FEATURE BASED ON ULTRAWIDE ANGLE LENSE IN IPHONES

* APPLE SAYS BELKIN HOLDERS FOR WEBCAM FEATURE WILL BE AVAILABLE LATER THIS YEAR * APPLE ADDS DOCUMENT COLLABORATION FEATURES TO IPAD OPERATING SYSTEM

* APPLE SAYS IT WILL INTRODUCE NEW APP CALLED FREE FORM LATER THIS YEAR * APPLE SAYS FREE FORM APP WILL WORK LIKE A VIRTUAL WHITEBOARD FOR BRAINSTORMING DURING FACETIME VIDEO MEETINGS

* APPLE SAYS FREE FORM APP IS COMING 'LATER THIS YEAR' * APPLE SAYS IPAD PRO WILL HAVE 'REFERENCE MODE' FOR PROFESSIONAL VIDEO AND IMAGE EDITORS Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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