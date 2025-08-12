Agentic isAI: A New Era of Autonomous Enterprise Automation
Agentic isAI, developed by Business Core Solutions in Chennai, is a groundbreaking no-code AI platform transforming enterprise automation. This innovation enables autonomous operation management without prompts or extensive data training. The platform aims to enhance businesses' responsiveness, efficiency, and resilience across various global industries.
Business Core Solutions (BCS), a Chennai-based technology company, has unveiled Agentic isAI, an unprecedented autonomous AI platform designed to revolutionize enterprise automation. Agentic isAI stands out as it autonomously manages operations without human intervention, prompts, or coding, presenting a breakthrough in AI technology.
Inspired by the Tamil word "Isai," meaning music, the platform brings harmony to complex enterprise systems, detecting anomalies and initiating responses in real-time. Its no-code nature allows faster deployment across industries, integrating seamlessly with major platforms like SAP, Azure, and Salesforce. Currently used by global leaders, it is reducing downtime and optimizing operations.
Founded by Prakash Palani, BCS is determined to showcase Tamil Nadu's potential in building world-class technology. With a range of complementary platforms like Symphony and DQView, BCS is committed to combining technological innovation with social responsibility, offering inclusivity and transformation opportunities in addition to technical solutions.
