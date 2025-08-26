Top seed Aadhira loses in final qualifying round of India Junior International GP badminton
Top-seeded Aadhira Rajkumar lost in the final round of qualifying in the Late Sushant Chipalkatti India Junior International Grand Prix badminton tournament here on Tuesday.
Aadhira was beaten by the unseeded Haasana Sree Mallavarapu 16-21, 21-14, 21-13.
In the boys' first-round qualification round, Om Maka upset fourth-seeded Divyansh Agarwal 21-14, 14-21, 21-10 while Shaurya Pratham upset fifth seed Prakhar Shrivastava 21-17, 21-16.
The USD 15,000 event is being organised by BWF, BAI and Maharashtra Badminton Association.
Main draw seeding list: Men's singles: 1. Rounak Chouhan (Ind), 2. Hyuga Takano (Jpn), 3. Riyan Malhan (UAE), 4. Suryaksh Rawat (Ind). Women's singles: 1. Ishita Negi (Ind), 2. Disha Santosh (Ind), 3. Durga Esha Kondarapu (Ind), 4. Prashansa Bonam (Ind).
Men's doubles: 1. Bhargav Arigela/Viswa Gobburu (Ind), 2. Bhavya Chhabra/C Lalramsanga (Ind), 3. Kazuma Kawano/Shuji Sawada (Jpn), 4. Isyraf Hafizin/Ahmad Redzuan (Mas).
Women's doubles: 1. Nathania Prasetya/Wanda Subadra Sabda Uninga (Ina), 2. Phattharin Aiamvareesrisakul/Sarisa Janpeng (Tha), 3. Taarini Suri/Shravani Walekar (Ind), 4. Sunisa Lekjura/Ananya Napalai (Tha).
Mix doubles: 1. Bhavya Chhabra/Angel Punera (Ind), 2. C Lalramsanga/Taarini Suri (Ind), 3. Shuji Sawada/Aoi Banno (Jpn), 4. Mithes Rameshwaran/Daksha Bindu (Ind).
