Revolutionizing Efficiency: IKF Launches Automatic Task Delegation System
IKF has launched a new Automatic Task Delegation System in partnership with Automate Business, designed to enhance task management efficiency. The system offers intelligent routing, tracking, and AI-powered optimization, enabling organizations to shift focus from operations to strategic initiatives and gain a competitive edge.
- Country:
- India
Pune, India – IKF (I Knowledge Factory) announced the launch of its Automatic Task Delegation System on September 30, 2025, in collaboration with Automate Business. This innovative solution targets inefficiencies in task management, which reportedly consume 21 hours of leadership time weekly.
The new system offers intelligent task routing, status tracking, and deadline management. Its AI capabilities streamline task descriptions into concise bullet points and facilitate automated notifications via email and WhatsApp. It contributes to superior project delivery speeds and resource optimization by integrating seamlessly with current workflows.
Combining IKF's robust digital transformation expertise with Automate Business's task delegation proficiency, this solution is poised to enhance business process efficiency significantly. Companies are encouraged to consult with IKF for implementation at +91 95039 39911 or visit their website.
(With inputs from agencies.)
