Meta CEO Zuckerberg plans deep cuts for Metaverse efforts, Bloomberg News reports
Meta's Mark Zuckerberg is expected to meaningfully cut resources for building the so-called metaverse, Bloomberg News reported on Thursday, citing people familiar with the discussion.
The Facebook-parent did not immediately respond to a Reuters request for comment.
