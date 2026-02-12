Scoreboard: T20 WC: Sri Lanka vs Oman

Left Menu

OMAN Aamir Kaleem lbw Theekshana 6 Jatinder Singh b Chameera 1 Hammad Mirza c Mishara b Chameera 9 Mohammad Nadeem not out 53 Wasim Ali c Kusal b Theekshana 27 Vinayak Shukla run out 1 Jiten Ramanandi st Kusal b Hemantha 0 Nadeem Khan c Chameera b Kamindu 2 Sufyan Mehmood run out 1 Shah Faisal c Nissanka b Wellalage 1 Jay Odedra not out 4 Extras LB-1, NB-1, W-13 15 Total 9 wickets, 20 overs 120 Fall of wickets 1-12, 2-12, 3-36, 4-78, 5-79, 6-91, 7-95, 8-100, 9-109.

PTI | Pallekele | Updated: 12-02-2026 16:03 IST | Created: 12-02-2026 16:03 IST
Scoreboard of the T20 World Cup Group B match between Sri Lanka and Oman here on Thursday. SRI LANKA: Pathum Nissanka lbw Mehmood 13 Kamil Mishara lbw Odedra 8 Kusal Mendis (run out) 61 Pavan Ratnayake b Jiten 60 Dasun Shanaka c Nadeem b Jiten 50 Kamindu Mendis (not out) 19 Dunith Wellalage (not out) 6 Extras (LB-4, NB-2, W-2) 8 Total (For 5 wickets, 20 overs) 225 Fall of wickets: 1-15, 2-42, 3-136, 4-199, 5-200. Bowling: Shah Faisal 4-0-28-0, Jay Odedra 1-0-14-1, Wasim Ali 3-0-38-0, Sufyan Mehmood 4-0-60-1, Nadeem Khan 4-0-40-0, Jiten Ramanandi 4-0-41-2. OMAN: Aamir Kaleem lbw Theekshana 6 Jatinder Singh b Chameera 1 Hammad Mirza c Mishara b Chameera 9 Mohammad Nadeem (not out) 53 Wasim Ali c Kusal b Theekshana 27 Vinayak Shukla (run out) 1 Jiten Ramanandi st Kusal b Hemantha 0 Nadeem Khan c Chameera b Kamindu 2 Sufyan Mehmood (run out) 1 Shah Faisal c Nissanka b Wellalage 1 Jay Odedra (not out) 4 Extras (LB-1, NB-1, W-13) 15 Total (9 wickets, 20 overs) 120 Fall of wickets: 1-12, 2-12, 3-36, 4-78, 5-79, 6-91, 7-95, 8-100, 9-109. Bowling: Dushmantha Chameera 2-0-18-2, Maheesh Theekshana 4-0-11-2, Matheesha Pathirana 3-0-11-0, Dunith Wellalage 4-0-17-1, Dasun Shanaka 1-0-6-0, Dushan Hemantha 4-0-45-1, Kamindu Mendis 2-0-10-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

