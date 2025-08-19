Rahul Gandhi will become prime minister after next Lok Sabha polls, claims RJD leader Tejashwi Yadav at rally in Bihar's Nawada.
PTI | Nawada | Updated: 19-08-2025 13:00 IST | Created: 19-08-2025 13:00 IST
- Country:
- India
Rahul Gandhi will become prime minister after next Lok Sabha polls, claims RJD leader Tejashwi Yadav at rally in Bihar's Nawada.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Rahul Gandhi
- Tejashwi Yadav
- Lok Sabha
- Prime Minister
- RJD
- Bihar
- Nawada
- elections
- politics
- India
Advertisement
ALSO READ
INDIA Bloc Challenges Election Commission Amid Bihar Voter List Controversy
Controversy Erupts Over Electoral Roll Revision in Bihar
Priyanka Gandhi Vadra Demands Discussion on Bihar Voter List Revision
Voter List Controversy Sparks Clash Amid Bihar Elections
Voter List Controversy in Bihar: EC Faces Opposition Pressure